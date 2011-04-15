Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 февраля 2019 года.



СПОР УКРАИНЫ С РОССИЕЙ ОТЛОЖЕН НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК

ЕСПЧ ОТМЕНИЛ СЛУШАНИЯ В БОЛЬШОЙ ПАЛАТЕ



Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отложила на неопределенный срок по "организационным причинам" слушания по межгосударственному делу "Украина против России", которые были назначены на 27 февраля. Ранее суд удовлетворил самоотвод родившегося на Украине российского судьи Дмитрия Дедова и отклонил заявленный правительством РФ отвод украинской судье Анне Юдковской. Российским судьей ad hoc стал член комитета ООН против пыток, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и экс-советник Конституционного суда (КС) РФ Бахтияр Тузмухамедов. Отмена слушаний за столь короткий срок может быть связана с президентскими выборами на Украине, отмечают источники "Ъ".





А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МИНИСТР

ВЛАДИМИР ПУЧКОВ ПЕРЕШЕЛ НА РАБОТУ В АВИАСТРОЕНИЕ



У президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря появился советник, курирующий вопросы гидроавиации,- им стал бывший министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Владимир Пучков. По утверждению источников "Ъ", трудоустройством бывшего министра занимались в Кремле, решив компенсировать бывшему министру последствия неудачного выдвижения в Совет федерации от Приморья. Предлагавший его в качестве кандидата в сенаторы врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить на выборах 2018 года, а самовыдвиженец Олег Кожемяко делегировать его в верхнюю палату парламента отказался.





ДЕНЬГИ НА ПОРОХ

ВЫЯВЛЕНЫ МАХИНАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ "РОСКОСМОСА" ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ПЕРМСКОМ ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ





Как стало известно "Ъ", МВД возбудило уголовное дело в отношении руководства головного предприятия "Роскосмоса" - НПО "Техномаш". Речь идет о хищении 410,2 млн руб., перечисленных предприятием в рамках гособоронзаказа малоизвестному ООО "Москапстрой". Это общество должно было заняться в 2017 году реконструкцией производства смесевого твердого топлива на ФКП "Пермский пороховой завод", однако, получив авансы от НПО, своих обязательств не выполнило, а предоставленные под контракты гарантии Генбанка оказались фиктивными.





ДОЛГИ "СОВЕТСКОМУ" ПОХИТИЛИ КОЛЛЕКТОРЫ

ЗА МАХИНАЦИИ ЗАДЕРЖАН АКЦИОНЕР КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы раскрыли схему хищения из банка "Советский" 2 млрд руб. В Санкт-Петербурге задержали бывшего акционера этого кредитного учреждения и экс-гендиректора ООО "Коллектор 19" Кирилла Ласкина. Как выяснилось, именно он купил у "Советского" якобы невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд руб. всего за 2 млн руб. При этом менее чем за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб.





ЖЕНЩИН ВПИШУТ В БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ QVALIS НАШЛО ИНВЕСТИЦИИ



Глава компании "Растрим-М", управляющей мусороперерабатывающими заводами в Подмосковье, Евгений Русеев инвестировал в создание мобильного приложения для женщин Qvalis. Проект намерен предоставить доступ к поиску партнеров по бизнесу и спецпредложениям от брендов за 9 тыс. руб. в месяц. Участники рынка отмечают, что у подобного функционала есть и бесплатные альтернативы.





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"AK&M" от 07.02.2019