Дайджест газеты "Ведомости" от 7 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 февраля 2019 года.





БАСТУЮТ И ГОЛОДАЮТ



Как бастовали и голодали российские работники в 2018 году Число трудовых конфликтов в России не растет, но они становятся все более острыми и продолжительными.



В 2018 г. в России произошло 166 трудовых конфликта, сообщается в докладе Научно-мониторингового центра (НМЦ) "Трудовые конфликты" при ФНПР. Авторы доклада зарегистрировали 452 события, связанных с зарождением, развитием или урегулированием всех этих конфликтов. Самыми протестными были обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и здравоохранение



Конфликтов стало меньше по сравнению с 2017 г. (тогда было 172), но они стали длительнее, противостояние между работниками и работодателями усилилось, отмечают авторы доклада. Средняя продолжительность каждого конфликта увеличилась почти вдвое - с 16 дней в 2016 г. до 28 дней в 2018 г.





ALSTOM И SIEMENS НЕ БУДУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ



Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens. Объединение активов компаний нарушит конкуренцию на рынках высокоскоростных поездов и сигнальных систем.



В сегменте скоростных поездов запланированное объединение сократило бы число поставщиков, следует из сообщения комиссии, так как новое предприятие стало бы крупнейшим игроком на всех рынках, кроме Южной Кореи, Японии и Китая, закрытых для конкуренции.



В результате снижения конкуренции пострадали бы в первую очередь европейские клиенты.



Немецкая Siemens и французская Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов осенью 2017 г. Ожидалось, что выручка нового железнодорожного гиганта Siemens Alstom составит 15,3 млрд евро



В России Alstom владеет 20% крупнейшего производителя локомотивов - "Трансмашхолдинга" (среди прочих акционеров - структуры Искандера Махмудова и Андрея Бокарева), Siemens владеет 50% его конкурента - "Уральских локомотивов" (вторая половина компании - у группы "Синара" Дмитрия Пумпянского).





"АЭРОЭКСПРЕСС" ПОДРОС



"Аэроэкспресс" впервые за пять увеличил перевозки пассажиров в аэропорты. Успехом оператор обязан переходу к гибкой тарифной политике, позволившей лучше конкурировать с такси.



"Аэроэкспресс" впервые за пять сумел нарастить перевозки пассажиров в московские аэропорты. Успеху оператор обязан переходу к гибкой тарифной политике, позволившей лучше конкурировать с такси.



Пассажиропоток "Аэроэкспресса" в 2018 г. вырос на 3,4% и составил 12,1 млн человек. Последний раз трафик заметно рос в 2013 г., после этого он сокращался или оставался неизменным. Падала и доля "Аэроэкспресса" в доставке пассажиров в аэропорты.



В 2018 г. были введены тарифы "Семья&Друзья" и "Пара". Разовый стандартный билет стоит 500 руб. А новые тарифы позволяют совершить поездку в одном направлении трем-четырем или двум пассажирам за 950 и 850 руб. соответственно, то есть не дороже, чем на такси.





ЦБ НЕ ПОДНИМАЕТ СТАВКИ



Центробанк сохранит ключевую ставку в ближайшую пятницу неизменной, уверены экономисты. Инфляция из-за повышения НДС оказалась не такой уж большой.



Сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу аналитики считают уже почти свершившимся фактом. Ее сохранение на уровне 7,75% прогнозируют 18 из 19 опрошенных Bloomberg экспертов, такой же прогноз и у 21 экономиста, опрошенного Reuters.



То, что ЦБ не делал никаких заявлений, способных повлиять на консенсус-прогноз, само по себе прозрачный сигнал о сохранении ставки неизменной. Главное, на что будет ориентироваться ЦБ, - реакция цен на повышение НДС. Аргументом же для повышения ставки могло бы быть превышение инфляции 5,5%, считают экономисты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.02.2019