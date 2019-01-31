ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 февраля, в размере 74.7703 руб. против 74.9127 руб. на 6 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



06.02.19 - 74.9127 руб.

05.02.19 - 75.0565 руб.

02.02.19 - 75.1480 руб.

01.02.19 - 75.2006 руб.

31.01.19 - 75.5706 руб.



































































































































































"AK&M" от 06.02.2019