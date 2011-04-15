Коррекция не должна быть глубокой и длительной, полагают аналитики

Вчера российский рынок акций, открывшись в минусе, к вечеру попытался выйти в положительную зону, но снижение американских индексов заставило все-таки Индекс Мосбиржи закрыться 0.3-процентным снижением. Однако серьезного желания инвесторов побыстрее распродать все бумаги из своих портфелей не видно. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0.3-процентном минусе американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Все говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется падением примерно на 0.5%. Однако пока нет оснований полагать, что коррекция будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные лонги аналитики уже советуют третий день.



Рисковым инвесторам можно попробовать использовать просадку для спекулятивных покупок. Рынок пока находится в восходящем тренде и легко пойдет вверх, как только внешний фон "позеленеет". Однако среднесрочные портфели формировать уже поздно.



Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие сильного спроса на рублевые обязательства государства. Завтра ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной. Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно денежно-кредитной политики. Исходя из экономической ситуации, скорее всего регулятор даст понять, что ставка останется неизменной еще несколько месяцев. Поэтому аналитики не ждут особых движений и на валютном рынке. Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар-рубль - 65.5-66.2.





"AK&M" от 07.02.2019