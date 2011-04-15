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07/02/2019
12:13

Ингосстрах запустил калькулятор по страхованию грузов на сайте

На сайте компании "Ингосстрах" начал работать сервис по расчёту в режиме онлайн стоимости страхования грузоперевозок по территории РФ. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

С технической точки зрения калькулятор предельно прост в использовании и позволяет в кратчайшие сроки при предоставлении минимальной информации получить готовый результат в виде суммы страховой премии.

Основная цель данной инновации – дать потенциальным клиентам, осуществляющим перевозки грузов самой широкой номенклатуры, возможность самим рассчитать стоимость страховой услуги без отрыва от профильной деятельности и лишних затрат на внешние переговоры. Страховщик планирует осуществлять системный мониторинг результатов использования сервиса, отзывов и пожеланий клиентов с целью дальнейшей доработки и совершенствования предлагаемого функционала.

"Реализация подобных проектов нацелена на совершенствование предлагаемых продуктов, сокращение временных затрат и создание для клиентов максимально комфортных условий получения услуг, – отмечает начальник управления страхования грузов компании "Ингосстрах" Андрей Ерофеев. – Кроме того, внедряя высокотехнологичные решения, Ингосстрах стремится быть законодателем мод в части разработки и использования инноваций, что не только полностью отвечает требованиям современного конкурентного рынка, но и способствует росту уровня страховой культуры внутри сообщества".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 07.02.2019
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