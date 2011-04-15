Рубль сдержанно дешевеет на фоне сокращения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и снижения нефтяных цен. Давление на валюты и активы развивающихся рынков возрастает по мере того, как доллар США демонстрирует укрепление на протяжении последних шести торговых сессий. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Инвесторы предъявляют повышенный спрос на американскую валюту на фоне отсутствия заметного прогресса в американо-китайских торговых переговорах и слабых данных по европейской экономике. В то же время статистика из США и комментарии главы ФРС о состоянии американской экономики снижают градус оптимизма в отношении продолжительно "мягкой" ФРС.



Проходившие накануне аукционы по размещению ОФЗ не смогли оказать рублю заметной поддержки, несмотря на достаточно хороший спрос на долговые инструменты. В ходе первого аукциона Минфин разместил все облигации на сумму 20 млрд руб. Спрос ощутимо превысил предложение, составив 55 млрд руб. На втором аукционе при объеме предложения в 15 млрд руб. спрос составил 15.6 млрд руб.



Текущий достаточно комфортный уровень рублевой ликвидности в системе ограничил потенциальные продажи валюты для участия в размещениях на долговом рынке. Сегодня давление на рубль сохранится на фоне отмеченных факторов, при этом в паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.7-66.5.





"AK&M" от 07.02.2019