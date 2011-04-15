Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 февраля

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Банк России установил на 8 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8609
1 Азербайджанский манат 38.9154
100 Армянских драмов 13.5038
1 Белорусский рубль 30.4745
1 Болгарский лев 38.3146
1 Бразильский реал 17.8514
100 Венгерских форинтов 23.4550
1000 Вон Республики Корея 58.6322
10 Гонконгских долларов 84.1414
1 Датская крона 10.0394
1 Доллар США 66.0199
1 Евро 74.9656
100 Индийских рупий 92.3000
100 Казахстанских тенге 17.4434
1 Канадский доллар 49.8188
100 Киргизских сомов 94.5573
10 Китайских юаней 97.8827
10 Молдавских леев 38.5630
1 Новый туркменский манат 18.8898
10 Норвежских крон 76.9902
1 Польский злотый 17.4200
1 Румынский лей 15.8158
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.9486
1 Сингапурский доллар 48.6801
10 Таджикских сомони 70.0105
1 Турецкая лира 12.5616
10000 Узбекских сумов 78.6042
10 Украинских гривен 24.4881
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.2449
10 Чешских крон 29.0159
10 Шведских крон 71.4896
1 Швейцарский франк 65.8750
10 Южноафриканских рэндов 48.5669
100 Японских иен 59.9990
"AK&M" от 07.02.2019