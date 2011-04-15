Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 февраля

Банк России установил на 8 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8609

1 Азербайджанский манат 38.9154

100 Армянских драмов 13.5038

1 Белорусский рубль 30.4745

1 Болгарский лев 38.3146

1 Бразильский реал 17.8514

100 Венгерских форинтов 23.4550

1000 Вон Республики Корея 58.6322

10 Гонконгских долларов 84.1414

1 Датская крона 10.0394

1 Доллар США 66.0199

1 Евро 74.9656

100 Индийских рупий 92.3000

100 Казахстанских тенге 17.4434

1 Канадский доллар 49.8188

100 Киргизских сомов 94.5573

10 Китайских юаней 97.8827

10 Молдавских леев 38.5630

1 Новый туркменский манат 18.8898

10 Норвежских крон 76.9902

1 Польский злотый 17.4200

1 Румынский лей 15.8158

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.9486

1 Сингапурский доллар 48.6801

10 Таджикских сомони 70.0105

1 Турецкая лира 12.5616

10000 Узбекских сумов 78.6042

10 Украинских гривен 24.4881

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.2449

10 Чешских крон 29.0159

10 Шведских крон 71.4896

1 Швейцарский франк 65.8750

10 Южноафриканских рэндов 48.5669

100 Японских иен 59.9990

"AK&M" от 07.02.2019