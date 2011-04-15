Банк России на 8 февраля повысил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 74.9656 руб., курс доллара США - более чем на 35 копеек до 66.0199 руб.

Банк России на 8 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 20 копеек до 74.9656 руб. с 74.7703 руб., курс доллара США - более чем на 35 копеек до 66.0199 руб. с 65.6686 руб. 7 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 8 февраля увеличилась более чем на 28 копеек (+0.4%) до 70.0454 руб. с 69.7643 руб. 7 февраля.







"AK&M" от 07.02.2019