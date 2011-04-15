НРК присоединена к НРК - Р.О.С.Т.

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 4 февраля 2019 года внесена запись о прекращении деятельности АО "Независимая регистраторская компания" (НРК) в результате его реорганизации в форме присоединения к АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т."). Об этом говорится в сообщении НРК - Р.О.С.Т.



С 5 февраля 2019 года НРК - Р.О.С.Т. является правопреемником по всем правам и обязанностям НРК. НРК - Р.О.С.Т. продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов НРК.



Присоединение НРК к НРК - Р.О.С.Т. не требует перезаключения договоров, которые были заключены с НРК. Все договоры НРК, заключенные до присоединения, сохраняют юридическую силу и продолжают действовать, все условия договоров будут исполняться в полном объёме.



До конца первого полугодия 2019 года ожидается присоединение АО "Петербургская центральная регистрационная компания".





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