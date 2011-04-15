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07/02/2019
13:44

Объём автокредитов в 2018 году вырос на 20.2% до 602 млрд руб.

Объём автокредитов в РФ в 2018 году вырос на 20.2% до 602 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

В 2018 году самые большие суммы автокредитов зафиксированы в Москве (69.3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (45.9 млрд руб.), Московской области (44.5 млрд руб.), а также в республиках Татарстан (26.8 млрд руб.) и Башкортостан (24 млрд руб.).

Наименьшие суммы выданных автокредитов (среди 20 регионов РФ - лидеров по объёмам выдачи кредитов данного типа) были отмечены в Оренбургской (8.1 млрд руб.), Саратовской (8.2 млрд руб.), Волгоградской (8.6 млрд руб.), Кемеровской (8.9 млрд руб.) и Воронежской (9.3 млрд руб.) областях.


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