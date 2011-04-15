Госдума одобрила усиление ответственности за оставление места ДТП

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об усилении ответственности за оставление места ДТП. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Первый законопроект предлагает предусмотреть, что оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), участником которого он являлся, повлечет наложение административной ответственности, только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Административная ответственность предусматривается по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ: лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.



Второй законопроект усиливает уголовную ответственность водителя, скрывшегося с места ДТП, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Это будет квалифицироваться по части 2 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время такие деяния квалифицируются по части 1 ст. 264 УК РФ и наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Кроме того, инициатива предполагает усиление уголовной ответственности водителя, скрывшегося с места ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.



Это будет квалифицироваться по части 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.



В настоящее время за это грозит наказание по части 3 ст. 264 УК РФ - принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



При этом то же деяние, но повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, будет квалифицироваться по части 6 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Сейчас - по части 5 ст. 264 УК РФ, согласно которой наказанием являются принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.



Заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин отметил, что первый законопроект направлен на исключение конкурирующих норм статьи Уголовного кодекса и норм статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые также связаны с нарушением Правил дорожного движения, с покиданием водителем мест ДТП.



"В случае принятия данных поправок будут исключены ситуации, когда водители, совершившие ДТП и скрывшиеся с места происшествия, в случае, если действие квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, а именно - повлекли за собой последствия, такие, как причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, то данные лица будут привлекаться именно к уголовной ответственности. В случае, если ДТП не повлекло за собой тяжелых последствий, то водитель, покинувший место ДТП, будет привлекаться к административной ответственности", - отметил депутат.



Эти изменения, по его словам, позволят избежать двойного наказания гражданина за одно и то же правонарушение.



Говоря о втором законопроекте, Р.Марданшин отметил, что часто бывают ситуации, когда водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает ДТП, а потом покидает место происшествия, и этим он избегает более строгого наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.



"Таким образом, водители, которые находились в состоянии опьянения, но не покинули место происшествия и оказывали помощь пострадавшим, находятся в неравном положении с тем водителем, который покинул место ДТП, и несут более строгую уголовную ответственность", - добавил заместитель председателя комитета.



"На эти факты обратил внимание Конституционный суд Российской Федерации, который в своем Постановлении определил, что действующие нормы законодательства не соответствуют Конституции", - напомнил парламентарий.



"В случае принятия закона в целом действия водителей, которые, находясь в состоянии опьянения, совершили дорожно-транспортное происшествие и скрылись с места происшествия, будут квалифицироваться также, как если бы они управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Принятие данного закона позволит исключить возможность таким водителям избегать установленной законодательством ответственности. Это справедливо", - считает депутат.



"AK&M" от 07.02.2019