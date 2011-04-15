МКБ и Совкомбанк могут приобрести Азиатско-Тихоокеанский банк

МКБ и Совкомбанк могут приобрести 99.9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанский банк. Как сообщает газета "Коммерсантъ", соответствующие ходатайства поданы в Федеральную антимонопольную службу.



В соответствии с законом "О защите конкуренции", заявки будут рассматриваться в течение 30 дней с даты их поступления.



Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.





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