ФАС подозревает участников закупок на благоустройство московских территорий в картеле

Московским УФАС России возбуждено дело в отношении 5 участников закупок на выполнение работ по благоустройству Северного административного округа Москвы. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Антимонопольная служба выявила признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО "Петровский Парк", ООО УК "Аргонавто", ООО "Аргонавто", ООО "Вектор" и ООО "Мастер" и направленного на поддержания цен при участии в 28 аукционах на право проведения работ по благоустройству территорий на севере столицы в 2016-2018 годах.



По предварительной оценке Московского УФАС, сумма контрактов, заключенных в результате реализации антиконкурентного соглашения, составила свыше 90 млн руб.







"AK&M" от 07.02.2019