BMW отзывает более 28 тыс. автомобилей в РФ

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 28.631 тыс. транспортных средств марки BMW. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат 19.919 тыс. автомобилей BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, реализованных c 2011 года по 2015 год и 8.712 тыс. автомобилей BMW серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 года по 2016 год. VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств марки BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34 и серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36 является то, что, возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надёжен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля.



Последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может вести к локальному обгоранию системы выпуска.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, будут заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Работы на автомобилях, имеющие статус "ПТС заблокирован" (в списке VIN-номеров), будут проведены до передачи автомобилей клиентам.





"AK&M" от 07.02.2019