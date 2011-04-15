Bentley отзывает 207 автомобилей в РФ

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 207 автомобилей марки Bentley Continental, Mulsanne. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, отзыву подлежат 111 автомобиля Bentley Continental, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва транспортных средств является то, что указанные автомобили нуждаются в обновлении программного обеспечения. Причина вызвана ошибкой в ПО, которая в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу. В отдельных конкретных дорожных ситуациях это может привести к повышенному риску ДТП. Функции усилителя рулевого управления полностью восстанавливаются если выключить и снова включить зажигание. На транспортных средствах Bentley Continental будет произведено обновление программного обеспечения блока управления усилителя рулевого управления.



Также отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Muslanne, реализованных с 2012 года по 2018 год. Причиной отзыва транспортных средств являются крепления ремней безопасности, которые, возможно, не удовлетворяют требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений. По этой причине, в случае ДТП (столкновения), существует риск отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Причина заключается в том, что при производстве креплений замков ремней безопасности, поставщик использовал несоответствующий материал.На транспортных средствах Bentley Muslanne будет проведена замена [центральных] креплений задних ремней безопасности на модернизированные, обеспечивающие требуемую надежность крепления.



Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 07.02.2019