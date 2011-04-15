ЦБ объявил учётную цену золота на 8 февраля - 2773.37 руб./г против 2772.87 руб./г на 7 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2773.37 руб./грамм
Серебро: - 33.39 руб./грамм
Платина: - 1708.68 руб./грамм
Палладий: - 2916.44 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
01.02 02.02 05.02 06.02 07.02
Золото 2778.97 2788.13 2764.42 2770.04 2772.87
Серебро 33.44 33.93 33.76 33.19 33.50
Платина 1718.86 1735.26 1726.97 1728.64 1720.70
Палладий 2874.57 2866.76 2857.20 2890.20 2905.14