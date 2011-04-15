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07/02/2019
16:05

Цены на бензин за неделю, с 28 января по 3 февраля, остались на уровне предыдущей недели - 44.11 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 28 января по 3 февраля 2019 года, остались на уровне предыдущей недели - 44.11 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

В частности, бензин марок АИ-92 и АИ-95 не подорожал и стоил 41.82 руб. за литр и 45.1 руб. за литр соответственно.

Вместе с тем, топливо марки АИ-98 подешевело на 0.1% до 50.87 руб. за литр, дизельное топливо - на 0.1% до 47.15 руб. за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.9 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.2 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.3 до 46.6 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 5 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Тюмени - на 2.2%. При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 13 центрах субъектов Российской Федерации, а наиболее заметное в Иркутске - на 2.1%, Магадане - на 1.1% и Кызыле - на 0.9%.


"AK&M" от 07.02.2019
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