Оборот общественного питания в РФ в 2018 году вырос на 3.7% до 1.52 трлн руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.



В декабре данный показатель увеличился на 2.3% до 155 млрд руб. в годовом исчислении.



Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2017 году вырос на 2.5% до 1.427 трлн руб.





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