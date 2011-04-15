Реальный размер пенсий в РФ в декабре сократился на 0.7%

Реальный размер пенсий в РФ 2018 году увеличился на 0.8%. В декабре показатель уменьшился на 0.7%.



Средний размер пенсий в 2018 году составил 13.36 тыс. руб. и равнялся 30.7% от средней начисленной заработной платы. По сравнению с 2017 годом средний размер пенсий вырос на 3.7%.



В декабре средний размер пенсий составил 13.409 тыс. руб., увеличившись на 3.6% в годовом исчислении и на 0.1% - по сравнению с предыдущим месяцем.





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