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07/02/2019
18:26

Госдума поддержала законопроект о "народных инспекторах"

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Об этом говорится в сообщении нижней парламента.

К таким нарушениям относятся, в частности, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств и другие.

Для того чтобы зафиксировать нарушение ПДД, гражданам необходимо будет иметь технические средства, имеющие функции видеозаписи, и специализированное программное обеспечение. Порядок создания и функционирования такого ПО будет определяться Правительством РФ.


"AK&M" от 07.02.2019
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