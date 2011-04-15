Госдума поддержала законопроект о "народных инспекторах"

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Об этом говорится в сообщении нижней парламента.



К таким нарушениям относятся, в частности, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств и другие.



Для того чтобы зафиксировать нарушение ПДД, гражданам необходимо будет иметь технические средства, имеющие функции видеозаписи, и специализированное программное обеспечение. Порядок создания и функционирования такого ПО будет определяться Правительством РФ.





"AK&M" от 07.02.2019