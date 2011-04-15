Строительство железнодорожного участка Междуреченск-Тайшет идёт с задержками, сообщает Счётная палата

Строительство железнодорожного участка Междуреченск-Тайшет идёт с задержками. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Согласно паспорту проекта, к 2020 году ежегодный объём перевозок по железнодорожной линии Кызыл-Курагино должен составить 15 млн т, включая вывоз 12 млн т угля из Элегестского каменноугольного месторождения в сторону портов Дальнего Востока. "Для достижения этой цели необходимо построить железнодорожную линию Элегест-Кызыл-Курагино протяжённостью 410 км. Концессионное соглашение на её строительство Росжелдор заключил только в мае 2018 года, и на дату завершения проверки - декабрь 2018 года - работы там не начинались. Срок завершения работ установлен на май 2023 года. Однако, по нашему мнению, это крайне оптимистичный прогноз", - отметил в ходе выступления на Коллегии аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.



Не соблюдаются и сроки строительства объектов: по 13 из 22 объектов они были продлены с 2016 до 2020 года. "В декабре 2018 года техническая готовность 8 объектов составляла менее 50%. По трем объектам работы даже не начинались", - констатировал аудитор.



Общая стоимость проекта составляет 45.6 млрд руб. Из них 35.7 млрд руб. - средства федерального бюджета, 9.9 млрд руб. - средства ОАО "РЖД". При этом Росжелдор ещё в 2015 году полностью выполнил свои обязательства, направив на финансирование проекта всю предусмотренную сумму (35,7 млрд руб.). Однако низкий уровень организации работ не позволил РЖД своевременно их освоить. В результате по решениям Правительства в 2017-2018 годах часть средств - более 17 млрд руб. - была направлена на реализацию других инфраструктурных проектов компании.



Часть неосвоенных средств - 12.5 млрд руб. - компания разместила в депозиты. Процентный доход по ним составил 2.4 млрд руб. "Предлагаем Росжелдору учесть эти средства при формировании суммы очередного взноса на реализацию проекта", - отметил В.Богомолов.



Проверка также выявила риски неэффективного использования бюджетных инвестиций. Так, стоимость договоров по ряду объектов превышает стоимость, определённую государственной экспертизой. К примеру, стоимость поставки оборудования на объект "Чётный парк на станции Иланская" составляет 810.4 млн руб. Это на 111 млн руб. выше цены, подтверждённой госэкспертизой. "На дату завершения проверки РЖД уже оплатило 738.5 млн руб., допустив тем самым дополнительные бюджетные расходы на 40 млн руб.", - подчеркнул аудитор.



Кроме того, при формировании начальной цены контракта компания применяла индексы-дефляторы, не соответствующие показателям Прогноза социально-экономического развития. В результате стоимость договоров подряда на строительство ряда объектов завышена на 89.8 млн руб.



Счётная палата ранее уже отмечала подобные факты при проверке других инвестиционных проектов компании. "В РЖД к нам прислушиваются. Компания в последнее время старается исправить сложившуюся практику", - сообщил В.Богомолов.



"AK&M" от 07.02.2019