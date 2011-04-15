Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 февраля 2019 года.



ЗА УБИЙСТВО В СИРИИ МОРПЕХ ЗАПЛАТИТ ВСЕМ

С НЕГО ВЗЫСКАЛИ КОМПЕНСАЦИЮ РОДИТЕЛИ ЖЕРТВЫ, А ГОСУДАРСТВО УДЕРЖИТ ЧАСТЬ ЕГО ДОХОДА





Как стало известно "Ъ", поставлена точка в скандальном уголовном деле об убийстве младшим сержантом морской пехоты своего подчиненного на российской военной базе Хмеймим в Сирии. За преступление, совершенное в состоянии аффекта, виновный, больше года находившийся под стражей во время следствия и военного суда, получил 22 месяца ограничения по службе. При этом уже гражданский суд обязал его выплатить родителям жертвы по 300 тыс. руб., что оспаривать осужденный не стал.





ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОТОВЫ К ТОРГУ

РОССИЯНЕ ХОТЯТ ПЛАТЫ ЗА СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям использовать свои персональные данные, говорится в исследовании Ipsos и Всемирного экономического форума. Только менее половины граждан готовы на это за вознаграждение. По мнению экспертов, рассчитывать и на то, и на другое преждевременно: полностью запретить использовать персональные данные не всегда возможно, а выплаты за них вряд ли будут существенными.





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"AK&M" от 08.02.2019