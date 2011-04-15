Дайджест газеты "Ведомости" от 8 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 февраля 2019 года.





ЛЬГОТА ТОЛЬКО РАБОТЯЩИМ



Льготную ставку налога на дивиденды придется заработать

Офшорному получателю денег надо будет вести экономическую деятельность.



Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее. В четверг правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI). Россия подписала конвенцию два года назад, с тех пор к ней присоединились 87 стран, из которых 19 уже ратифицировали



Классическая сейчас схема - создать техническую компанию на Кипре, чтобы российскому юридическому лицу платить за дивиденды и проценты всего 5 и 0% налогов вместо 15 и 20% соответственно.



Россия собирается применять MLI с 71 страной, говорится в правительственном законопроекте. Частично внести отдельные изменения в соглашения с Россией готовы такие популярные у российского бизнеса юрисдикции, как Нидерланды, Люксембург, Великобритания и Кипр.





СЧЕТЧИК РОТЕНБЕРГА



Компания Игоря Ротенберга и его партнеров может стать монополистом на рынке интеллектуальных электросчетчиков. Этот рынок оценивается в 40-60 млрд руб. в год.



Использование протокола передачи данных компании "Современные радиотехнологии" (СРТ, работает под брендом "Стриж") может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнегии. Это следует из письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексея Соколова в Минэнерго. Для передачи данных с умных счетчиков в систему учета Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и разработанный СРТ протокол XNB.



На своем сайте СРТ уже предлагает умные электросчетчики. Но цены раскрывает только по запросу.



С 1 июля 2020 г. умные счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации.



XNB - закрытый протокол, т. е. другие производители, помимо СРТ, не могут его использовать. СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков и интеллектуальных систем учета электроэнергии.





ЦУМ ПОПАЛ В ПРОБКУ



ЦУМ не справился с ажиотажем во время распродажи. Клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут вовремя получить оплаченные товары .



Многие клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут получить оплаченные заказы больше двух недель, рассказали "Ведомостям" несколько клиентов Центрального универсального магазина (ЦУМ).



Время обработки заказов увеличилось в связи с беспрецедентным интересом к стартовавшей 2 января распродаже коллекций сезона "осень - зима" со скидкой в 30% в самом магазине и на сайте, а с 24 января скидка на сайте увеличилась до 50%, пояснила "Ведомостям" представительница ЦУМа. Задержка в обработке заказов связана с ростом числа новых клиентов, которые отказываются от заказов на зарубежных площадках из-за ухудшения условий: более длительного срока ожидания товаров, их удорожания за счет новых пошлин и необходимости самим оплачивать эти пошлины, говорит представительница ЦУМа. За первые дни акции поступило почти в 5 раз больше заказов, чем в среднем по году.





ПРОДАТЬ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ



Как психология человека мешает ему зарабатывать.

Главный секрет удачных инвестиций - вовремя избавиться от актива, шутят инвесторы. Но продать ту или иную акцию в подходящий момент сложно не только частным инвесторам, но и профессионалам



О том, как психология, предубеждения и пристрастия влияют на поведение индивидуальных инвесторов, написано немало работ. Но авторы недавно опубликованного исследования "Продавать быстро, покупать медленно" из Чикагской школы бизнеса, Университета Карнеги - Меллона и Массачусетского технологического института решили проанализировать поведение институциональных инвесторов. Они изучили действия и результаты управляющих 783 портфелями активов (средний размер - $573 млн) в период с 2000 по 2016 г. Результаты их исследования будут полезны не только профессиональным, но и индивидуальным инвесторам.





МЕНЬШЕ НАРОДА - БОЛЬШЕ ОБОРОТА



"Магнит" нарастил продажи, но потерял покупателей. Выручка за год выросла до 1,2 трлн рублей.



Выручка второго по обороту российского ритейлера "Магнит" выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Ранее операционные результаты за 2018 г. раскрыл главный конкурент "Магнита" - крупнейший ритейлер X5 Retail Group, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". Его выручка выросла за год на 18,5% до 1,53 трлн руб. Получается, за год отрыв лидера рынка от "Магнита" резко увеличился.



"Магнит" в последние несколько лет пытается восстановить приток покупателей и рост продаж. Но рост произошел лишь за счет большего среднего чека. Покупательский поток в сопоставимых магазинах, т. е. работающих больше года, в IV квартале продолжил падать - на 3%.





ШТРАФ ИЗ СМАРТФОНА



Штрафы за нарушение ПДД будут выписывать по видеозаписям граждан

Это потребует создания государственной системы стоимостью 2,7 млрд рублей.



В четверг в первом чтении Госдума приняла законопроект об использовании фото- и видеоматериалов граждан для наказания за нарушения Правил дорожного движения (ПДД).



Правительство согласно закону должно обеспечить создание приложений и других программ, необходимых для работы нового закона, затраты на серверное оборудование и приобретение услуг связи - 2,699 млрд руб. из бюджета в течение трех лет, говорится в пояснительной записке.



Эксперимент в Москве и Татарстане, где граждане уже фиксировали нарушения ПДД, депутаты оценили положительно.





ОТ ДОЛГА НЕ ОТВЕРНУЛИСЬ



Вопреки прогнозам отказ иностранцев от казначейских облигаций не вызвал кризиса на рынке американского госдолга.



К ноябрю 2018 г. доля иностранцев, владеющих казначейскими облигациями США, сократилась с пика в 55% во время кризиса 2008 г. до менее 40%, свидетельствуют последние данные минфина США. В последние годы от них активно избавлялись центробанки Китая и России. Многие аналитики прогнозировали, что уход иностранцев может привести к кризису на рынке американского госдолга, особенно на фоне растущего бюджетного дефицита.



Но собственные инвесторы в США легко заменили иностранных, пишет The Wall Street Journal (WSJ)."Опасения были преувеличены", - цитирует издание Тони Родригеса, отвечающего за инвестиции на долговом рынке в Nuveen. Он ожидает, что спрос американских инвесторов на казначейские бонды будет расти и сохранение такого тренда не станет проблемой.





СЪЕЗД РАССТРЕЛЯННЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Половина депутатов XVII съезд ВКП(б) было расстреляно.

XVII съезд ВКП(б) заседал в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 г., через 3,5 года после предыдущего XVI-го. Нарушение устава партии, по которому съезды проводились каждый год, вызвали веские причины. В 1931-1932 гг. сталинскому руководству было не до съездов. Коллективизация и раскулачивание подорвали производительные силы деревни и вызвали катастрофический голод 1932-33 гг. Индустриальные скачки, непомерное наращивание капвложений в тяжелую индустрию, массовые репрессии против специалистов вызвали кризис в промышленности. Планы 1-й пятилетки в реальности не были выполнены.Удержать ситуацию в руках в условиях тяжелого кризиса сталинское руководство сумело при помощи жестоких репрессий. Закон от 7 августа 1932 г. о защите соцсобственности, направленный против голодающих крестьян, предусматривал расстрел или 10-летний срок за незначительные хищения. ОГПУ продолжало фабриковать дела о "вредительстве" и "контрреволюционных организациях". Однако наращивать террор было невозможно технически.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 08.02.2019