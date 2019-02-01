ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 8 февраля, в размере 66.0199 руб. против 65.6686 руб. на 7 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.02.19 - 65.6686 руб.

06.02.19 - 65.5691 руб.

05.02.19 - 65.5859 руб.

02.02.19 - 65.6601 руб.

01.02.19 - 65.3577 руб.



































































































































































"AK&M" от 07.02.2019