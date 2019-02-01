ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 8 февраля, в размере 74.9656 руб. против 74.7703 руб. на 7 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



07.02.19 - 74.7703 руб.

06.02.19 - 74.9127 руб.

05.02.19 - 75.0565 руб.

02.02.19 - 75.1480 руб.

01.02.19 - 75.2006 руб.





































































































































































"AK&M" от 07.02.2019