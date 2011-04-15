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08/02/2019
09:33

В пятницу торги пройдут с пониженной волатильностью

В пятницу торги пройдут с пониженной волатильностью, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.

Индекс Мосбиржи 7 февраля направился к критическому психологическому уровню 2500 п., снизившись на 1.3%. Бенчмарк РТС опустился ниже 1200 п. В начале завтрашней торговой сессии возможна консолидация, в том числе торги пройдут с пониженной волатильностью в конце недели.

Американский фондовый рынок открылся в минусе. Индексы снизились на 0.6-1%. Многие компании, отчитавшиеся за предыдущий квартал, превзошли ожидания аналитиков, однако понижение прогнозов на текущий год вызывает волнение у инвесторов. Нервозности добавляет отсутствие конкретики по торговым и технологическим вопросам между Китаем и США накануне очередного этапа переговоров.

Цены на нефть марки Brent консолидировались в диапазоне $62-$63 за баррель. В настоящий момент для большей волатильности не хватает драйверов на рынке. Полагаю, цены на нефть могут выйти из узкого интервала на следующей неделе после переговоров США и Китая, в результате которых, возможно, снизится неопределенность по поводу спроса на углеводороды.

Рубль слабеет на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам и приближается к отметке 66 руб./$. В ближайшей перспективе аналитик не ожидает выход за рамки диапазона 65.5-66.5 руб./$.


"AK&M" от 08.02.2019
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