Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования технических рисков на 2019 год

Страховая компания "Ингосстрах" возобновила программу исходящего перестрахования технических рисков на 2019 календарный год с ёмкостью 7.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Ёмкость программы в евро и долларах США составляет 100 млн и 111 млн соответственно.



Покрытие распространяется на строительно-монтажные риски, строительную технику, поломки машин и оборудования, поломки электронного оборудования, холодильного оборудования, потерю прибыли как следствие поломки машин и др.



"Лидером программы является компания Swiss Re, Мюнхен, имеющая рейтинг "AA-" по оценке рейтингового агентства Standard and Poor's", - комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 08.02.2019