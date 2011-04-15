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08/02/2019
10:51

Рынок нефти не может расти из-за макроэкономики и геополитики

В четверг на рынке нефти снова были попытки роста, которые привели к очередной волне фиксации прибыли, отбросившей котировки в район $60.6 за баррель. Впоследствии Brent смогла вернуться выше уровня 61 доллар, но внутридневные потери все же оказались внушительными. Об этом говорится в комментарии аналитика eToro Михаила Мащенко.

В этот раз и без того неустойчивые позиции цен пошатнули тревожные сигналы с макроэкономического фронта. Ведомства, агентства, банки и Центробанки продолжают урезать свои прогнозы по экономическому росту на 2019 год. В свою очередь, для рынка энергоносителей это сигнал к ослаблению спроса. Так, вчера Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз по ВВП еврозоны в сторону понижения, а также изменило ожидаемый средний уровень цен на нефть. Причем довольно агрессивно - по сравнению с осенней оценкой прогноз был понижен на целых 20% - до отметки 61, вокруг которой Brent, собственно, и осциллирует практически с начала года.

На торговом фронте тоже неспокойно. По сообщениям CNBC, один из представителей администрации Д.Трампа сообщил о крайне низкой вероятности того, что президент встретится со своим китайским коллегой до 1 марта, когда наступает дедлайн по достижению договоренностей между двумя странами. А это значит, что рынки, включая нефтяные, будут ждать ближайших торговых переговоров с еще большей осторожностью.

В такой напряженности рынку не сильно помогли сообщения о намерении Саудовской Аравии с марта повысить цены на свою нефть для стран Средиземноморья. Фундаментально картина в сырьевом сегменте не поменялась - каких-то явных факторов в пользу распродаж нет. В основном, это страхи и неопределенность. Но этого достаточно, чтобы держать трейдеров в напряжении и препятствовать восстановлению котировок, которые завершают уходящую неделю на отрицательной территории. В краткосрочной перспективе сохраняется угроза возвращения под отметку $61.


"AK&M" от 08.02.2019
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