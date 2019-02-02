ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 февраля в размере 74.8954 руб. против 74.9656 руб. на 8 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



08.02.19 - 74.9656 руб.

07.02.19 - 74.7703 руб.

06.02.19 - 74.9127 руб.

05.02.19 - 75.0565 руб.

02.02.19 - 75.1480 руб.







































































































































































"AK&M" от 08.02.2019