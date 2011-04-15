Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 февраля

Банк России установил на 9 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8385

1 Азербайджанский манат 38.9406

100 Армянских драмов 13.5444

1 Белорусский рубль 30.4760

1 Болгарский лев 38.2662

1 Бразильский реал 17.7746

100 Венгерских форинтов 23.4944

1000 Вон Республики Корея 58.8370

10 Гонконгских долларов 84.1972

1 Датская крона 10.0291

1 Доллар США 66.0628

1 Евро 74.8954

100 Индийских рупий 92.9153

100 Казахстанских тенге 17.4917

1 Канадский доллар 49.6302

100 Киргизских сомов 94.6458

10 Китайских юаней 97.9463

10 Молдавских леев 38.5994

1 Новый туркменский манат 18.9021

10 Норвежских крон 76.7904

1 Польский злотый 17.3914

1 Румынский лей 15.7649

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7995

1 Сингапурский доллар 48.7404

10 Таджикских сомони 70.0189

1 Турецкая лира 12.5702

10000 Узбекских сумов 78.6317

10 Украинских гривен 24.6021

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.4324

10 Чешских крон 29.0386

10 Шведских крон 71.3206

1 Швейцарский франк 65.9507

10 Южноафриканских рэндов 48.3856

100 Японских иен 60.1747

"AK&M" от 08.02.2019