Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 февраля

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Банк России установил на 9 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8385
1 Азербайджанский манат 38.9406
100 Армянских драмов 13.5444
1 Белорусский рубль 30.4760
1 Болгарский лев 38.2662
1 Бразильский реал 17.7746
100 Венгерских форинтов 23.4944
1000 Вон Республики Корея 58.8370
10 Гонконгских долларов 84.1972
1 Датская крона 10.0291
1 Доллар США 66.0628
1 Евро 74.8954
100 Индийских рупий 92.9153
100 Казахстанских тенге 17.4917
1 Канадский доллар 49.6302
100 Киргизских сомов 94.6458
10 Китайских юаней 97.9463
10 Молдавских леев 38.5994
1 Новый туркменский манат 18.9021
10 Норвежских крон 76.7904
1 Польский злотый 17.3914
1 Румынский лей 15.7649
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7995
1 Сингапурский доллар 48.7404
10 Таджикских сомони 70.0189
1 Турецкая лира 12.5702
10000 Узбекских сумов 78.6317
10 Украинских гривен 24.6021
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.4324
10 Чешских крон 29.0386
10 Шведских крон 71.3206
1 Швейцарский франк 65.9507
10 Южноафриканских рэндов 48.3856
100 Японских иен 60.1747
"AK&M" от 08.02.2019