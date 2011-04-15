РусГидро завершило сделку по продаже доли в ВолгаГидро

ПАО "РусГидро" завершило сделку по продаже концерну Voith 40%-й доли в совместном предприятии по производству гидротурбинного оборудования компании "ВолгаГидро" в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Соответствующее соглашение подписали председатель правления - генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов, председатель совета директоров, президент Voith Hydro Europe доктор Леопольд Хенингер и генеральный директор "ВолгаГидро" Гюнтер Энгельбутцедер.



Международный машиностроительный концерн Voith после закрытия сделки становится 100%-ым владельцем завода по производству гидротурбинного оборудования. В октябре 2018 года продажу доли одобрил совет директоров РусГидро, разрешение на сделку выдала Федеральная антимонопольная служба России. Денежная оценка доли РусГидро - 450 млн руб. - была определена независимым оценщиком и полностью покрывает инвестиции РусГидро в проект.



Старт проекту был дан в 2011 году, когда на Петербургском экономическом форуме РусГидро и Voith подписали соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве. В настоящий момент предприятие готово к запуску производственного цикла, обеспечено заказами для старта производства, в ближайшие месяцы состоится торжественное открытие завода.



Николай Шульгинов, цитируемый в сообщении, отметил: "<…> РусГидро полностью выполнило задачу по локализации на территории России современного производства гидротурбинного оборудования. Строительство завода позволило перенести в Россию опыт одного из ведущих мировых производителей гидротурбин, чье оборудование успешно применяется на Миатлинской, Угличской и Саратовской ГЭС, устанавливается на готовящейся к промышленному вводу Зарамагской ГЭС-1. Но для РусГидро дальнейшее участие в проекте является непрофильным видом деятельности. Продажа доли РусГидро была изначально заложена в проект, и эта сделка полностью соответствует стратегии нашей компании по выходу из непрофильных активов. Уверен, мощности завода будут востребованы не только российскими, но и зарубежными заказчиками".



Сегодня же РусГидро и Voith подписали дополнительное соглашение к договору на модернизацию турбин Саратовской ГЭС. Оно предусматривает поставку на станцию четырех гидротурбин. После их установки гидроагрегаты Саратовской ГЭС будут полностью обновлены.



В рамках договора, заключенного в 2011 году, Voith Hydro осуществляет поставку оборудования для Саратовской ГЭС. Модернизация гидроагрегатов станции включает замену 21 гидротурбины и гидроагрегата N24. Новые турбины отвечают современным техническим и экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Обновление турбин позволит увеличить установленную мощность ГЭС на 10%. Часть комплектующих в рамках реализации соглашения будет изготовлена на заводе "ВолгаГидро", здесь же будет производиться укрупненная сборка и сервисное обслуживание гидротурбинного оборудования. Проект на Саратовской ГЭС реализуется в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 37.51 млрд руб. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли - 37.02 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 8% и составил 65.1 млрд руб.



Чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 39.7% и составила 43.03 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Группы выросла на 18.5% до 48.41 млрд руб. Показатель EBITDA составил 81.02 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13.1%. Общая выручка Группы (с учётом государственных субсидий) составила 288.09 млрд руб. и превысила прошлогодний показатель на 7.2%. Активы группы по состоянию на 30 сентября 2018 года увеличились на 3.5% до 1.064 трлн руб.



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