Арбитраж поддержал позицию ФАС в споре с управлением государственного заказа Ненецкого автономного округа

Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение и предписание антимонопольного ведомства, тем самым подтвердив, что Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа (НАО) установило дополнительные, излишние и неоправданные требования к участникам закупки. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в ФАС обратилось ООО "Белый Дом" с жалобой на действия Управления государственного заказа НАО при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту "Школа на 860 мест в п. Искателей".



Комиссия ФАС установила, что аукционная документация была составлена с нарушением части 6 статьи 31 закона "О контрактной системе". В частности, Управление государственного заказа НАО неправомерно предъявило излишние требования к участникам закупки, обязав их представить в заявке на участие в аукционе выписку из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Кроме того, управлением были предъявлены ненадлежащие требования к сроку действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО). Заказчик выставил условие, что выписки из реестра членов СРО должны быть выданы не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.









"AK&M" от 08.02.2019