ЛУКОЙЛ приступил к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении "Западная Курна-2"

ПАО "ЛУКОЙЛ" приступило к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении "Западная Курна-2" в рамках второго этапа разработки. На данный момент заключены контракты на бурение 57 эксплуатационных скважин, в том числе 54 скважины на формации Мишриф и 3 скважины на формации Ямама. Это позволит увеличить добычу на "Западной Курне-2" с текущего уровня в 400 тыс. барр./сут до 480 в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.



При реализации проекта ЛУКОЙЛ применяет новый для Ирака подход к кустовому бурению, предусматривающий установку двух буровых станков на одной кустовой площадке. Это позволит существенно ускорить разработку месторождения и обеспечит рост добычи в максимально короткие сроки.



При проведении буровых работ будет трудоустроено более 500 граждан Ирака, проживающих в непосредственной близости от месторождения "Западная Курна-2".



Месторождение "Западная Курна-2", расположенное на юге Ирака, является одним из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами около 14 млрд барр. В 2010 году ЛУКОЙЛ подписал сервисный контракт и впоследствии успешно реализовал первый этап разработки месторождения (проект "Ранняя нефть формации Мишриф").



В апреле 2018 года ЛУКОЙЛ подписал окончательный план разработки месторождения (второй этап), предусматривающий достижение уровня 480 тыс. барр./сут в 2020 году и достижение "полки" добычи 800 тыс. барр./сут в 2025 году.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за III квартал 2018 года по МСФО выросла на 9.8% до 183.8 млрд руб. со 167.3 млрд руб. во II квартале Выручка составила 2.306 трлн руб., увеличившись на 12.2% по сравнению с предыдущим кварталом - 2.056 трлн руб. Показатель EBITDA составил 321.8 млрд руб., увеличившись на 9%.



"AK&M" от 08.02.2019