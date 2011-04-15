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08/02/2019
15:07

Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии, ЦБ

Годовая инфляция временно ускорится под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5-5.5% на конец 2019 года. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который принял решение сохранить ключевую ставку в 7.75%.

Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, подчёркивает ЦБ.

Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5% (с 4.3% в декабре 2018 года). Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года.

Существенную роль в повышении инфляции в январе сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5.5% (с 4.7% в декабре 2018 года). Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после её существенного снижения во второй половине 2017 - первой половине 2018 года.

Кроме того, завершается подстройка цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля. Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке, сообщает регулятор.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля и повышением НДС. Инфляционные ожидания населения повысились незначительно.


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