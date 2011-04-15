Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам Камчаткомагропромбанка

Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплату страхового возмещения вкладчикам Камчаткомагропромбанка начнётся 13 февраля 2019 года.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанка 31 января 2019 года. По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 08.02.2019