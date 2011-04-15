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08/02/2019
14:59

Росимущество будет предоставлять в МЭР данные по доходам

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин установил обязанность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) представлять отчеты в МЭР об исполнении федерального бюджета в части доходов, относящихся к ведению агентства. Об этом говорится в сообщении министерства.

Отчёты коснутся средств, собранных агенством, от распоряжения и реализации государственного имущества и иных доходов и поступлений за каждый календарный месяц.

В своих отчётах Росимущество будет указывать размер поступлений в бюджет вместе с имеющимся планом на указанный период, процентом от выполнения плана, а также аналогичные показатели деятельности за тот же период предыдущего года и другие данные.

Данная мера направлена на повышение доходности бюджета посредством регулярного мониторинга эффективности управления государственным имуществом. Отчёт Росимущества будет предоставляться в Минэкономразвития посредством внутреннего документооборота.

Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.


"AK&M" от 08.02.2019
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