Иностранные интернет-компании заплатили 12 млрд руб. НДС за 2018 год, что на 2.6 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Об этом сообщила ФНС России, которая подвела итоги Декларационной кампании по НДС среди иностранных интернет-компаний, оказывающих услуги в электронной форме физическим лицам (B2C).



Отметим, что с 1 января 2019 года к ним присоединяются те, кто оказывает электронные услуги компаниям и индивидуальным предпринимателям (B2B). Первые заявления от этих компаний начали поступать еще в декабре 2018 года. Уже получено 465 заявок, в частности, от таких ведущих компаний, как Cisco, IBM, QIWI, Opera Software, Phoenix Contact, Citrix Systems, Siemens, NokiaSolutions и др. Всего в российских налоговых органах в настоящий момент зарегистрировано 280 компаний, процесс регистрации продолжается.



По закону у налогового органа есть 30 рабочих дней для постановки на учёт. Подать заявление необходимо до 15 февраля. Сделать это можно через электронный сервис "НДС-офис интернет-компании".







"AK&M" от 08.02.2019