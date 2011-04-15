ЦБ объявил учётную цену золота на 9 февраля - 2784.73 руб./г против 2773.37 руб./г на 8 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2784.73 руб./грамм
Серебро: - 33.37 руб./грамм
Платина: - 1688.55 руб./грамм
Палладий: - 2967.18 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
02.02 05.02 06.02 07.02 08.02
Золото 2788.13 2764.42 2770.04 2772.87 2773.37
Серебро 33.93 33.76 33.19 33.50 33.39
Платина 1735.26 1726.97 1728.64 1720.70 1708.68
Палладий 2866.76 2857.20 2890.20 2905.14 2916.44