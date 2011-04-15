ЦБ докапитализирует Московский индустриальный банк

Банк России утвердил изменения в свой план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского индустриального банка, говорится в сообщении регулятора.



Предусмотрена докапитализация банка за счёт средств Фонда консолидации банковского сектора. В соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам).





"AK&M" от 08.02.2019