Московская Биржа расширяет возможности операций с казахстанским тенге, белорусским рублём и турецкой лирой

Московская Биржа с февраля 2019 года предоставила возможность профессиональным участникам валютного рынка совершать операции с валютными парами "казахстанский тенге - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль" и "турецкая лира - российский рубль" на условиях частичного депонирования активов. Об этом говорится в сообщении биржи.



Ранее данные валютные пары торговались с 100%-м обеспечением, что снижало возможности их эффективного использования. НКЦ, выполняющий функции центрального контрагента, получил доступ к оперативной ликвидности, заключив соглашения с крупнейшими участниками рынка данных валют, что позволило выровнять условиях торгов казахстанским тенге, белорусским рублем и турецкой лирой с наиболее ликвидными валютами биржевого рынка.



Таким образом, участники торгов и их клиенты могут заключать с валютными парами "казахстанский тенге - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль" и "турецкая лира - российский рубль" сделки спот с расчётами "сегодня" и "завтра", а также сделки своп с различными сроками исполнения.



Московская Биржа планирует развивать ликвидность данных инструментов, что будет способствовать расширению использования национальных валют в расчётах по трансграничным операциям России с Казахстаном, Белоруссией и Турцией.



По итогам 2018 года объём торгов казахстанским тенге вырос в 1.5 раза до 286.6 млн руб., объем операций с турецкой лирой составил 100.4 млн руб., с белорусским рублём - 100.2 млн руб.



В настоящее время на валютном рынке Московской Биржи также проходят торги по парам "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль", "евро – доллар США", "гонконгский доллар – российский рубль", "японская йена – российский рубль", "фунт стерлингов – российский рубль", "фунт стерлингов – доллар США", "швейцарский франк – российский рубль", "швейцарский франк – доллар США", "турецкая лира – российский рубль", "турецкая лира – доллар США", "белорусский рубль – российский рубль", "казахстанский тенге – российский рубль". По итогам 2018 года среднедневной объем торгов на валютном рынке составил $22 млрд.



"AK&M" от 08.02.2019