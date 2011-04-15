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08/02/2019
17:18

В Новой Москве построят 300 км дорог до конца 2021 года

В Новой Москве построят 300 км дорог до конца 2021 года. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

"В этом году в ТиНАО откроются три станции метро на Сокольнической линии. В ближайшие три года мы планируем построить ещё порядка 300 км магистральных дорог", - сказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, цитируемый в сообщении.

Напомним, в июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2.4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территорий Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.

К 2035 году население Новой Москвы достигнет 1.5 млн человек. Здесь планируют создать 1 млн рабочих мест, построить 700 км дорог, более 50 км линий метро и 140 км линий скоростных трамваев.


"AK&M" от 08.02.2019
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