Д.Медведев назначил Н.Овсиенко замминистра культуры РФ

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Николая Овсиенко заместителем министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Н.Овсиенко с 2011 года являлся заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
"AK&M" от 08.02.2019