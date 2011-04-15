Д.Медведев назначил Н.Овсиенко замминистра культуры РФ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Николая Овсиенко заместителем министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.



Н.Овсиенко с 2011 года являлся заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.





"AK&M" от 08.02.2019