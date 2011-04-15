Роскосмос опроверг информацию о расходовании бюджета для полёта Д.Рогозина

Роскосмос опроверг информацию о расходовании средств федерального бюджета для организации полёта Дмитрия Рогозина. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в связи с появившейся информацией в СМИ относительно "расходования бюджетных средств".



В соответствии с решением Наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" в бюджете госкорпорации предусмотрены расходы на организацию чартерных воздушных перевозок делегаций, возглавляемых генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" (статья бюджета - "Организация перелетов"). Планирование бюджета по указанной статье осуществляется в соответствии с годовым планом выездных инспекционных поездок делегаций на предприятия ракетно-космической промышленности, а также в рамках международной деятельности в космической сфере (участие в пусковых мероприятиях, научных симпозиумах, тематических выставках), предусматривающей перелеты за пределы России. Закупки авиатранспортных услуг осуществляются Роскосмосом у собственной дочерней организации - ПО "Космос", имеющей парк самолетов ТУ-134, и проводятся на собственные средства Госкорпорации, а не из федерального бюджета, сообщает Роскосмос.



При этом закупка услуг, связанных со служебной командировкой должностных лиц Роскосмоса, осуществлялась у единственного поставщика по правилам Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Согласно части 5 статьи 4 указанного закона, регулирующей порядок информационного обеспечения закупок, информация о такой закупке, предусмотренная Положением о закупках госкорпорации "Роскосмос", была размещена в единой информационной системе в сфере закупок, подчеркивается в сообщении.



С мая 2018 года, когда госкорпорацию возглавил Д.Рогозин, транспортные услуги у сторонних организаций не приобретались, заявляет госкорпорация.



Госкорпорация "Роскосмос" с целью оптимизации затрат при организации чартерных воздушных перевозок за собственные средства по статье "Организация перелетов" разработала проект приказа оптимизации "О стоимости доставки пассажиров в попутном направлении", предусматривающий порядок взимания платы с пассажиров перевозимых в попутном направлении. Также с целью снижения стоимости летного часа на авиаперелеты дочерней организации ПО "Космос" предприятиям ракетно-космической промышленности рекомендовано при организации доставки своих работников на космодромы в пусковые периоды вахтовым методом пользоваться преимущественно услугами указанной корпоративной авиакомпании.



Госкорпорация "Роскосмос" продолжит использовать услуги своей дочерней компании ПО "Космос" и призывает средства массовой информации предоставлять объективную информацию общественности, исключив возможность для безответственных спекуляций, подчёркивается в сообщении.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что для визита Д.Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолёт Ми-8, а поездка обошлась бюджету более чем в 6 млн руб.



"AK&M" от 08.02.2019