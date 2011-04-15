В Москве с 16 по 24 февраля закроют ряд станций красной ветки метро. Об этом сообщила столичная мэрия.



В связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля 2019 года включительно будут закрыты пять станций Сокольнической ветки: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".



Поезда по красной ветке будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская". В обычном режиме поезда начнут ходить 25 февраля в 05:30.



В этот период пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы КМ. Маршрут свяжет станции метро "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". Перевозить пассажиров будут более 230 автобусов. Интервал движения не превысит одной минуты.



Кроме того, на 50% (до пяти минут в часы пик) сократят интервалы движения трамвая N 13, который останавливается у станций метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". Проезд на нем во время закрытия участка красной ветки будет бесплатным.



Также для жителей организуют автобусный маршрут N 86М от "Бульвара Рокоссовского" до проспекта Буденного через станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская".



Для того чтобы сократить время в пути, пассажирам рекомендуется выбирать МЦК. Так, горожане, которые обычно спускаются в метро на станции "Бульвар Рокоссовского", могут воспользоваться одноименной станцией МЦК, а те, кто входит на "Черкизовской", - станцией МЦК Локомотив.



Тем, кто садится в метро на станции "Преображенская площадь", удобнее всего будет доехать до станции МЦК Локомотив на компенсационном автобусе КМ. Также можно добраться до станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии на трамваях N 2, 11, 36 и 46, либо до станции "Электрозаводская" этой же ветки на автобусах N 86, 86к, 171 и троллейбусе N 14. Те, кто обычно пользуется станцией "Сокольники", могут доехать до "Электрозаводской" на автобусах Т32 и N 332.



В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения: с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля для городского транспорта обеспечат приоритетный проезд. В связи с этим для личного транспорта перекроют: улицу Краснопрудную на участке от дома 6 до Верхней Красносельской улицы; улицу Краснопрудную на участке от Верхней Красносельской улицы до Третьего транспортного кольца; улицу Русаковскую; улицу Стромынку; улицу Преображенскую на участке улицы Стромынки до Преображенской площади; Преображенскую площадь на участке от улицы Преображенской до Большой Черкизовской улицы.



Местные жители смогут проехать к своим домам по предъявлению паспорта сотрудникам ГИБДД.



Осложнение дорожно-транспортной ситуации ожидается на улицах Верхней Красносельской, Большой Черкизовской, Нижней Красносельской, Бакунинской, Жебрунова, Щербаковской, Сокольническом Валу. Ситуацию на дорогах будут контролировать сотрудники УГИБДД по Москве и службы "Дорожный патруль".



Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и перенести поездки на внепиковые часы.



Информация об ограничениях движения будет размещаться дополнительно на сайте Центра организации дорожного движения, в официальном приложении "Метро Москвы" и на едином транспортном портале.



На строящемся участке БКЛ будут располагаться шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". После запуска большое кольцо позволит экономить до 30 минут в день на поездках в метро. Также благодаря новой линии значительно снизится нагрузка на Сокольническую ветку.



"AK&M" от 08.02.2019