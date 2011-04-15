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08/02/2019
17:41

Банк России согласовал присоединение к НПФ "Сафмар" НПФ "Доверие"

Банк России 8 февраля 2019 года согласовал проведение реорганизации АО НПФ "Сафмар" в форме присоединения к нему АО НПФ "Доверие". Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на сайте ЦБ.

Все процедуры по реорганизации планируется завершить в I квартале 2019 года, сообщает НПФ "Сафмар".

НПФ "Сафмар" продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного НПФ "Доверие". Все действующие договоры клиентов НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие" по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению остаются в силе и продолжат действовать, реорганизация фондов не потребует их перезаключения.

Активы под управлением объединенного фонда составят 294 млрд руб., число клиентов (застрахованных лиц и участников) превысит 4 млн человек.

АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Фонд является 100% дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции". "Сафмар Финансовые инвестиции" - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики.

Холдинг является частью АО "Группа Сафмар", одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.


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