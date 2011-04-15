Аэрофлот внёс изменения в правила перевозки животных

Аэрофлот вносит изменения в правила перевозки животных в салоне самолёта с 14 февраля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.



Новые требования предъявляются к размерам жёстких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета. С 14 февраля размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 см (раньше допускалось 135 см), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 см).



Новые стандарты позволяют надёжно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке Аэрофлота. Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создаёт препятствий для передвижения. Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками. Кроме того, надёжное крепление контейнера в случае нештатной ситуации повышает уровень безопасности как для пассажиров, так и для животных.



Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.



Пассажиры, которые планируют совершить перелет самолетами компании вместе с питомцами и приобрели билеты по 13 февраля включительно, могут совершить полёт в соответствии со старыми требованиями.



Аэрофлот напоминает, что во время посадки на борт, полёта и выхода из самолета нельзя вынимать животное из переноски, а также кормить его. К перевозке в салоне без контейнера допускаются служебные собаки, если пассажир представит соответствующие документы. Собаки-проводники также перевозятся в салоне, причем бесплатно и сверх нормы бесплатного провоза ручной клади.



Аэрофлот принимает к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа кошек, собак, птиц и других домашних животных (хорьки, фретки, фенеки, лори, еноты, лисы, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки), а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Оплата за перевозку производится по специальным багажным тарифам. Для оформления перевозки животного пассажиру нужно заранее прибыть в аэропорт вылета.



Ознакомиться с перечнем животных, которые не принимаются к перевозке, а также с правилами перелета с животными можно на сайте компании в разделе "Перелет с животными".



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 2018 год вырос на 11.1% до 55.7 млн по сравнению с годом ранее, авиакомпании "Аэрофлот" - на 8.9% до 35.8 млн.



По состоянию на 31 декабря 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов, авиакомпании - 253 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2018 год упала в 10.2 раза до 2.796 млрд руб. с 28.443 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 504.697 млрд руб. с 446.649 млрд руб. Валовая прибыль упала до 5.013 млрд руб. с 46.381 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 8 раз до 4.083 млрд руб. с 35.224 млрд руб.



"AK&M" от 08.02.2019