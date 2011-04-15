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08/02/2019
18:13

В.Путин отправил в отставку девять генералов-силовиков

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Уволены: заместитель главы МВД по Республике Татарстан, генерал-майор Рафаиль Гильманов; начальник Сибирского регионального центра МЧС, генерал-лейтенант Сергей Диденко; старший помощник председателя Следственного комитета, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт; заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Александр Кузнецов; начальник УФСИН по Кировской области, генерал-майор Владимир Никитеев; глава следственного управления СК по Республике Татарстан, генерал-лейтенант Павел Николаев; начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Одер; начальник Северо-Западного регионального центра МЧС, генерал-полковник Игорь Панин; начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Солопов.


"AK&M" от 08.02.2019
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