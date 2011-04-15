Китайский банк может купить АТБ на повторных торгах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Китайским инвестором, планировавшим покупку АТБ, является банк "Лунцзян" (Longjang bank corporation). Соответствующее предложение он получил от российского банка "Солидарность", чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай. Российский банк не обладает достаточным капиталом для совершения сделки, поэтому он сделал предложение китайскому банку войти в капитал АТБ в пропорции 75:25. Банк "Лунцзян" ранее сотрудничал с АТБ по обслуживанию клиентов и, будучи заинтересованным в усилении своих позиций, подал ходатайство на его приобретение китайскому регулятору. Однако из-за долгих процедур согласований, занимающих до полугода, в январе китайский банк понял, что не успевает принять участие в аукционе, и отказался от сделки.



Основные российские претенденты на АТБ - МКБ и Совкомбанк - могут также отказаться от участия в аукционе из-за невозможности провести полноценный due diligence, а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца.



На сегодняшний день ситуация не изменилась, несмотря на то что аукцион состоится уже 14 марта. Если в торгах примет участие только один инвестор, то они будут признаны несостоявшимися. Банк "Лунцзян" в этом случае сможет подать повторную заявку китайскому регулятору и по ускоренной процедуре получить согласование, чтобы принять участие в повторных торгах, говорит один из собеседников.



Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.







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