Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 февраля 2019 года.



АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ ЗАКАЗАЛИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

САМОЗАНЯТЫМ ПРЕДЛОЖАТ ЭЛЕКТРОННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКИ



Экспертный совет при правительстве РФ представил концепцию регулирования агрегаторов такси. Ее авторы негативно оценивают уже принятый в первом чтении законопроект Госдумы, опасаясь, что он затормозит развитие рынка. В Совете федерации увидели в концепции "верный посыл". Но эксперты предупреждают, что ее реализация может потребовать бюджетных расходов на ведение электронных реестров разрешений на перевозки, и разрабатывают свои идеи регулирования рынка.





СОФТ ПРОСЯТ ЧИСТИТЬ ПОМЯГЧЕ

РАЗРАБОТЧИКИ РОССИЙСКОГО ПО НЕДОВОЛЬНЫ НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ



Ассоциации разработчиков российского софта просят Минкомсвязь смягчить решение об исключении из реестра отечественного ПО продуктов, базирующихся только на иностранных платформах и не поддерживающих российскую альтернативу. Участники рынка опасаются, что выделенного времени в шесть месяцев на такой переход будет недостаточно. Кроме того, требование может создать проблемы для компаний, которые работают и в России, и за рубежом.





ТАМАНЬ НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

МИНТРАНС ЗАТОРМОЗИЛ РЕШЕНИЕ ПО НОВОМУ ПОРТУ



Как выяснил "Ъ", несмотря на поддержку вице-премьера Максима Акимова, перспективы начала строительства сухогрузного района порта Тамань остаются неопределенными. По данным "Ъ", Минтранс в январе не выполнил поручения вице-премьера и не представил предложения по организационно-правовой и финансовой моделям Тамани, проекты инвестсоглашений и концессий. А вероятный генподрядчик "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, который может перевести в Тамань строительные мощности с Крымского моста, готов ждать решения правительства только до конца II квартала.





ЯРОСЛАВСКОЕ "ЯБЛОКО" ПОЛУЧИТ ДОПУСК НА ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ

ЗАКСОБРАНИЕ РЕШИЛО ИСПРАВИТЬ ЗАКОН, НЕ ДОЖИДАЯСЬ РЕШЕНИЯ КС



В преддверии рассмотрения Конституционным судом (КС) жалобы ярославского отделения "Яблока" на областной закон о выборах заксобрание решило исключить из него оспариваемую норму. Летом 2018 года она позволила "Коммунистам России" и ЛДПР добиться в суде отмены регистрации списка "яблочников" на выборах в Ярославскую облдуму. Депутаты рассчитывают проинформировать КС о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным перед заседанием по жалобе "Яблока".





СТРОИТЕЛИ КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ СЛИШКОМ МЯГКО СЕЛИ

ПРЕЗИДИУМ МОСГОРСУДА ОТПРАВИЛ ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 1,3 МЛРД РУБ. НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ





Как стало известно "Ъ", президиум Мосгорсуда по представлению заместителя генпрокурора РФ Валерия Петрова отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный. Ранее Мосгорсуд резко сократил срок наказания четырем бизнесменам, в результате трое уже вышли на свободу. Еще один, бывший владелец строительной компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев, также вскоре мог бы освободиться, однако президиум Мосгорсуда продлил ему на два месяца содержание под стражей, до нового рассмотрения приговора в апелляции. Защита предпринимателей, как и ранее, настаивает на их невиновности.





БЫВШЕМУ БАНКИРУ НАСЧИТАЛИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

ЭКС-СОВЛАДЕЛЬЦА СТЕЛЛА-БАНКА ОБВИНЯЮТ В ОСОБО КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ





Как стало известно "Ъ", арестованному бывшему совладельцу Стелла-банка Александру Ерхову предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает его организатором хищения из обанкроченного кредитного учреждения как минимум 2 млрд руб. Кроме того, Александр Ерхов подозревается в многомиллиардных хищениях еще из трех подконтрольных ему банков - Липецкого областного, Богородского муниципального и Уралприватбанка. Первые два также лишены лицензии, а последний был присоединен к Бинбанку.





"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ВЫГРУЖАЮТ ВАГОНЫ

ГРУППА ИСТ С ПАРТНЕРАМИ ВЫКУПИЛА ПТК



Группа "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова покидает транспортный бизнес: Первая тяжеловесная компания (ПТК), крупнейший оператор инновационных вагонов, продана группе ИСТ с партнерами. По сути, ПТК возвращается к прежним владельцам - в 2016 году господин Генералов покупал ее у Объединенной вагонной компании (ОВК), тогда подконтрольной группе ИСТ. Однако и новая сделка может оказаться промежуточной: покупку ПТК рассматривает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Стоимость ПТК без учета лизинговых обязательств эксперты оценивают в 40 млрд руб.





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"AK&M" от 11.02.2019