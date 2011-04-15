Дайджест газеты "Ведомости" от 11 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 февраля 2019 года.





АКЦИЯ ИГОРЯ ШУВАЛОВА



"ВЭБ.РФ" даст инвесторам несгораемые суммы, чтобы заинтересовать их Россией. Гарантировать можно не только кредиты, но и вложения в капитал, и даже доходность .



За шесть лет России предстоит потратить на национальные проекты 20,8 трлн руб., но федеральный бюджет готов дать лишь 13 трлн. Остальное нужно привлекать от частных инвесторов. Ситуация с инвесторами катастрофическая.



"ВЭБ.РФ" придумал принципиально новый способ завлечь инвесторов в промышленные проекты, в создание транспортной и городской инфраструктуры, а также в цифровую экономику. ВЭБ выдаст специальные гарантии для защиты акционерного финансирования, рассказал "Ведомостям" зампред "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян. Приобретая гарантию (стоимость - от 1 до 6% годовых), инвесторы получат несгораемую сумму.



Если по истечении срока инвестконтракта инвестор не сможет продать свою долю без потерь, ВЭБ выплатит ему компенсацию либо выкупит его акции по заранее согласованной цене.





КАК ОБОЙТИ ЭСКРОУ-СЧЕТА



Полуготовое жилье можно достроить по старым правилам. Правительство может сделать исключение при переходе строительной отрасли на эскроу-счета .



Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минпромторгу до 1 мая 2019 г. представить предложения, которые позволили бы не применять проектное финансирование (счета эскроу) к достраиваемому жилью, говорится в проекте поручений Медведева после заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 28 января. "Ведомости" ознакомились с копией документа.



С 1 июля 2019 г. все российские застройщики должны продавать квартиры исключительно через эскроу-счета. Девелоперы предупреждали, что такое жесткое правило погубит некоторых частных застройщиков. В Москве около 20% строящегося жилья рискует не получить проектного финансирования.





МОСКОВСКИЙ ТРАМВАЙ ПОУМНЕЛ



В Москве пройдут испытания российского беспилотного трамвая. Его коммерческая эксплуатация может начаться уже в 2021 году.



Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут тестировать его на маршруте N 17 (Останкино - Медведково), рассказали "Ведомостям" представители компаний. Сейчас состав испытывают на площадке депо им. Н. Э. Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях уличного трафика. Во время тестирования в кабине будет находиться водитель.



До 20 видеокамер и до 10 радаров позволяют системе распознавать людей, машины и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью.



На первом этапе контролировать движение трамвая будет водитель.



ПРОФЕССИЯ - ФЕЙКСТЕР



Эпоха цифровых технологий и интернета породила новый тип мошенников.



Эпоха цифровизации и интернет-технологий породила новый тип мошенников - фейкстеров. Кто это такие, насколько их много, где они чаще всего живут и как действуют?



Весь мир заговорил о фейковых новостях после президентских выборов 2016 г., но все же они были лишь одним из поводов привлечь внимание прессы к целому миру фальсификаций и обмана, развивавшемуся на протяжении последних десяти лет. Образовалась новая разновидность жуликов, способных залезть к вам в карман с расстояния 2000 миль. На свет появились интернет-фейкстеры.



На самом базовом уровне заработок в интернете стал простым делом после того, как интернет-платформы начали платить практически любому, кто способен обеспечивать клики… Достаточно вбросить несколько громких фальшивых новостей с какой-нибудь картинкой, и, если кликов будет много, реклама и деньги за нее не заставят себя ждать. Запостите "Клинтон укусила собаку" или "Трамп писает на папу римского", и - бац! - на такие дивные заголовки посыплются клики.



Один из американских распространителей фейковых новостей - компания Disinfomedia, которую возглавляет Джестин Колер. В интервью для радио NPR Колер сказал, что ведет множество сайтов фальшивых новостей (называть точную цифру он не стал), которые сочиняют 20-25 человек. "Колер - тихий сорокалетний отец двоих детей.





ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОДОБРИЛ ПЕНСИИ



Всемирный банк рассказал об инновационности реформы накопительных пенсий в России. Власти планируют провести ее в 2020 г.



Старение населения станет испытанием для бюджетов большинства стран Восточной и Центральной Европы, констатирует Всемирный банк (ВБ): ожидаемая продолжительность жизни расти, а рождаемость остается низкой. В ответ правительства стран проводят пенсионные реформы. Но еще одна возможность поддержать благосостояние будущих пенсионеров - добровольные накопительные пенсионные системы с автоматическим подключением, при условии достаточного охвата ими населения, пишет ВБ.



ВБ проанализировал опыт нескольких стран, внедривших или планирующих внедрить у себя такие накопительные системы, в том числе России, где в 2017 г. Минфин и ЦБ заявили о создании в стране системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Запустить ИПК власти планируют в 2020 г.



Система ИПК в России необходима, считает Всемирный банк.



МТС ЭМИГРИРУЕТ ИЗ АМЕРИКИ



Крупнейший российский сотовый оператор не исключает ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Это эффективный способ избавиться от зарубежных инвесторов.



МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на NYSE и распределение акций в свободном обращении. Об этом говорится в сообщении компании. "Никаких решений на текущий момент мы не принимаем - только после консультаций с миноритариями", - сказал в пятницу президент МТС Алексей Корня.



АФК "Система" и дочерним компаниям МТС в совокупности принадлежит 54% (эффективная доля владения для "Системы" - чуть более 50%) оператора, чуть менее 38% представлено в виде ADR и около 8% - в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской Бирже.





ЗА ЧТО НЕ ЛЮБИТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЕГО ПРЕЗИДЕНТОМ





Дэвид Мэлпасс много критиковал Всемирный банк, пока не стал кандидатом в президенты организации. Теперь он признал, что банк реформируется, и верит в его успех.



Фирменный стиль Дональда Трампа - назначать руководителями той или иной структуры людей из числа самых ярых их критиков. Так Трамп поступил с бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере, министерством внутренних дел и т. д. Порой дело доходит до смешного. Агентство охраны окружающей среды поручили заботам лоббиста угольной промышленности Эндрю Уилера, а министр энергетики Рик Перри когда-то обещал упразднить это министерство, если попадет в Белый дом.



Всемирный банк не стал исключением. 6 февраля Трамп заявил, что выдвигает на пост президента заядлого критика банка Дэвида Мэлпасса.



Еще недавно Мэлпасса называли в числе претендентов на должность председателя ФРС после ухода Джанет Йеллен.



Сейчас он замминистра финансов по международным отношениям. Это одна из ключевых должностей, фактически это главный финансовый дипломат. Мэлпасс - тот самый человек, которому Трамп доверил вести переговоры в торговой войне с Китаем. А до этого он буквально вынудил Всемирный банк пересмотреть принципы кредитования.



Теперь Мэлпассу надо снискать расположение бывших врагов.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.02.2019